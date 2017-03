O serviço UberPET vai estar disponível no próximo domingo, em Lisboa, e vai permitir viajar com o seu animal de estimação.

A empresa associa-se, assim, à Corrida do Animal, que decorre no domingo, 26 de março.

Para levar o cão ou gato consigo, basta abrir a aplicação no dia 26 entre as 9h e as 18h, escolher a opção UberPET e poderá levá-lo consigo no carro.