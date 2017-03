O país das borlas

Adoro ver pessoas amarradas a teatros, ver a sociedade a fazer petições públicas para discotecas antigas e restaurantes históricos não fecharem

Acho até imensa piada a alguns que vêm ter comigo insistentemente a pedir que faça uma nova festa porque ouviram dizer que a última foi fantástica mas eles não puderam ir, que os meus espaços é que eram, que a Rua Nova do Carvalho não pode substituir os famosos bares que por lá se encavalitam por uma nova área com hotel e restauração. Mas onde estiveram estas pessoas quando foi preciso alguém pagar para garantir a sustentabilidade dos projetos?

Alguns que por cá vivem, que só sabem criticar mas que nunca fizeram melhor, nem tão pouco apresentaram alternativas, limitando-se a ser do contra, são os primeiros a pedir borlas na entrada das discotecas e a ficarem ofendidos se alguém lhes pede dinheiro pelo bilhete de uma peça de teatro qualquer. Acham-se magnânimos, acima de qualquer regra e pouco ou nada sensíveis ao facto de para os projetos subsistirem alguém tem que os alimentar, que os apoiar e incentivar. Não basta vir para as redes sociais dizer que é um atentado à cultura e ao património perderem-se certos espaços ou reabilitarem-se outros quando não são eles que, ao fim do dia, têm de pagar a empregados, as rendas, a luz, a água, o gás, os impostos e as taxas e taxinhas. Não sabem o que é viver com o coração nas mãos para pagar contas.

Não me recordo de ir a uma lavandaria de um conhecido ou a um contabilista ou a umas bombas de gasolina e pedir que me façam o jeitinho. Mas quando se trata de espaços culturais ou de entretenimento, acham que nada deve ser pago, que devem entrar sem pagar bilhete e que ainda devem ser recompensados com senhas para bebidas, ou julgam-se no direito de pedir as músicas que querem e de reclamar por tudo e por nada. Como este jornal onde escrevo, que se esmera por apresentar capas fantásticas que todos partilham, todos adoram e elogiam, mas quando é para comprar o jornal, condição essencial para que se mantenha, há sempre uma razão suficientemente forte para gastar o mísero euro noutro lado.

Lembro-me há uns tempos de um casal conhecido ter entrado numa discoteca como clientes normais, sem terem sido convidados para qualquer evento especial, e já perto do fim terem feito um escândalo à porta porque lhes queriam cobrar as três bebidas que cada um tinha consumido, sem que alguém os tivesse obrigado ou lhes tivesse prometido o que quer que fosse, e era vê-los aos gritos a perguntarem se não sabiam quem eles eram e com ameaças de que iam para os jornais, para as revistas cor-de--rosa e para o Facebook dizer tanto mal do espaço que a imagem do mesmo nunca mais iria recuperar.

Temos de mostrar uma cultura cívica diferente quando queremos preservar as coisas de que gostamos para termos moral para cobrar e criticar quando elas deixam de existir ou quando o serviço a que elas se propõem não nos deixa satisfeitos. A cultura tem de ser paga, o entretenimento e os festivais de música têm de ser rentáveis, não se pode pedir borlas e assobiar para o lado à espera que os outros que são menos que nós paguem por uns e pelos outros. Esta imaturidade e snobismo é responsável por perdermos a oportunidade de usufruir da qualidade a favor do mais fácil e barato, e é a cada um de nós que cabe dar o exemplo de contribuir para que o valor seja recompensado e as verdadeiras pérolas das nossas cidades se mantenham de pé.