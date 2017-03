Portugal derrotou a Estónia por 2-0 e irá defrontar amanhã, a partir das 10h00, a Croácia para definir os 9º e 10º lugares desta Qualificação Europeia do Mundial.

O título masculino será decidido amanhã entre as duas seleções nacionais mais fortes, as duas primeiras cabeças de série: Polónia e Áustria. A final também começa às 10h00 e a nação vencedora apura-se para a Fase Final do Mundial, em Itália. Nas meias-finais de hoje, a Polónia arrasou a Grécia por 2-0 (os capitães prescindiram do encontro de pares), enquanto a Áustria bateu a Hungria por 2-1.

Entretanto, hoje ficou a saber-se que a Suíça qualificou-se para a Fase Final do Mundial feminino, na Sardenha, depois de ter levado a melhor sobre a Suécia por 2-1, na final feminina da Qualificação Europeia.