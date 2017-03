Pedro Marques afirmou esta sexta-feira que o aeroporto complementar no Montijo é uma solução que pode e deve ser implementada em poucos anos. Além disso, o ministro do Planeamento e Infraestruturas sublinha que se trata de um projeto sustentável do ponto de vista financeiro.

Para o responsável por esta pasta, entre este ano e o próximo, os estudos deverão estar todos concluídos, o que permitirá que a construção comece em 2019.

"A expansão poderá gerar a prazo 20 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos, apenas no setor aeroportuário, para além dos resultantes da atividade económica no geral", recorda Pedro Marques.

Mas o otimismo em relação à solução do Montijo não é partilhado por todos. Ambientalistas, pilotos, municípios de Setúbal e até engenheiros contestam a ideia de um aeroporto complementar na Margem Sul.

A presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, chegou mesmo a relembrar que, nos últimos 20 anos, foram feitos vários estudos que apontavam Alcochete como a melhor solução. E a verdade é que Maria das Dores Meira não está sozinha nas queixas e acusações que faz ao governo. De acordo com a Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), todos deviam ter sido ouvidos.

De todos os municípios da associação apenas foi ouvido o Montijo, que é liderado pelo PS. “Perante os dados que existem, a solução de que o país precisa é um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, cuja construção pode ser de forma faseada. O aeroporto complementar no Montijo não serve a região e não é uma alavanca de crescimento económico”, avançou Rui Garcia, que preside à AMRS.

Também os pilotos avisam que a base no Montijo jamais poderá ser usada como alternativa nos voos de longo curso caso uma das pistas do aeroporto de Lisboa seja desativada. Junta-se a esta posição da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA) também o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC). De acordo com o dirigente David Paes, ainda que acredite que existem soluções, partilhar o espaço com militares “é sempre um constrangimento”.

Além dos pilotos, o bastonário da Ordem dos Engenheiros já fez saber que as acessibilidades ao novo aeroporto devem ser tidas em conta e garante desconhecer qualquer estudo sobre o novo aeroporto, apesar de já ter sido pedido ao governo que o faculte.