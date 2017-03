O homem de nacionalidade tunisina que tentou atropelar uma multidão numa zona comercial em Antuérpia, na quinta-feira, foi esta sexta acusado de tentar cometer um atentado terrorista. A tentativa de ataque ocorreu apenas um dia depois de Khalid Mansoor ter atropleado mais de uma dúzia de pessoas na Ponte de Westminster, em Londres.

Até agora, as autoridades belgas identificam o sujeito apenas como Mohamed R. e acusam-no de três crimes: tentativa de homicídio com intenções terroristas; tentativa de atingir e ferir com intenções terroristas; e posse ilegal de armas. Apesar disso, o diário britânico afirma que o suspeito não tem demonstrado um discurso coerente e os investigadores têm dificuldade em compreendê-lo.

É possível que a acusação desta sexta-feira aconteça como uma medida de precaução, de forma a justificar uma detenção mais prolongada, como argumenta o "Guardian". Mohamed foi capturado depois de se lançar em alta velocidade por uma zona comercial apinhada na Antuérpia, forçando os pedestres a sair do caminho e ignorando os alertas das autoridades para parar.

Segundo a polícia belga, Mohamed estava intoxicado “com alguma coisa” quando foi capturado e só esta sexta-feira pôde ser interrogado. De acordo com uma fonte francesa citada pelo “Guardian”, o suspeito passou a noite numa cela antes de sair em liberdade na quinta-feira, dia em que se lançou contra a multidão num carro.