Já começou a corrida aos títulos nacionais de 2017! O Allianz Ericeira Pro, primeira etapa da Liga MEO Surf 2017, viu hoje acontecer em Ribeira D'Ilhas a primeira ronda da categoria masculina, num dia com poucas surpresas e bom surf por parte dos tops nacionais.

Tomás Fernandes, 21 anos, foi o maior destaque do dia. O surfista local de Ribeira D'Ilhas soube usar todo o seu conhecimento da onda para fazer duas notas acima dos 7 pontos, fazendo o maior score do dia, 15,5 pontos (em 20 possíveis).

"O mar está grande e a maré estava muito cheia, contudo, consegui encontrar duas ondas mais no fim do heat que me permitiram fazer o meu surf. Uma pessoa quer sempre mais mas foi bom ter passado e tirado os nervos deste primeiro heat. Espero que o próximo corria ainda melhor" explicou Fernandes, deixando Elohe Alvarez em 2º, Gonçalo Vieira em 3º e Justin Mujica em 4º.

Também em bom plano esteve o ex-tricampeão nacional Vasco Ribeiro, a quem coube a responsabilidade de inaugurar a primeira bateria do dia. O surfista de Cascais fez 14,35 pontos, a segunda melhor média do dia, deixando Pedro Rua na 2ª posição, Jakob Lillienweiss em 3º e Lourenço Katzenstein em 4º, estes dois últimos eliminados da competição.

Destaque ainda para as boas exibições de Ruben Gonzalez, João Kopke, Pedro Henrique e Tiago Pires.

Para amanhã, Sábado, dia 25 de Março, a chamada está marcada para as 7:30, sendo esperado um dia completo de competição, com a continuação da categoria masculina e o começo da fase feminina.