De acordo com o ministro das Finanças, as negociações em curso para a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star estão a avançar.

“As negociações no âmbito do processo do Novo Banco estão a evoluir a bom ritmo. Consideramos que há condições para um acordo”, disse.

O governo está a negociar a venda do Novo Banco em exclusivo com o fundo norte-americano , desde fevereiro.