Joseph Blatter foi suspenso por seis anos por conduta antiética e a maioria dos elementos do Comité Executivo cujos nomes foram inscritos na placa estão suspensos de toda a atividade ligada ao futebol ou investigados pelas autoridades suíças e norte-americanas. Em causa está um escândalo de corrupção que abalou a FIFA.

A sede do organismo regulador do futebol mundial foi construída entre 2004 e 2006 e inaugurada a 29 de maio de 2007. Nesse dia foi descerrada a placa comemorativa, com mais de um metro de altura, colocada na receção do edifício, em Zurique (Suíça).

Depois de uma punição inicial de oito anos de suspensão, aplicada pelo Comité de Ética da FIFA, Blatter recorreu para o Comité de Apelo, que reduziu a pena para seis anos.

Blatter foi suspenso por um controverso pagamento, considerado ilegal, de 1,8 milhões de euros em 2011, por alegado trabalho de consultadoria realizado por Michel Platini, nove anos antes, em 2002.