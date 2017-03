O antigo árbitro de futebol Pierluigi Collina fez as contas e chegou à conclusão que a taxa de erro dos árbitros assistentes é de apenas 5%. Toni Kroos, médio do Real Madrid que é o jogador que falha menos passes, tem uma taxa de erro de 7%, maior do que a dos árbitros, comparou Pierluigi Collina.

O italiano apresentou os dados no congresso organizado pela Federação Portuguesa de Futebol Football Talks para defender os árbitros.

Na análise de Collina, que se refere aos jogos da Liga dos Campeões das últimas três épocas, o grau de acerto dos árbitros varia entre os 95,2% e os 94,07%.

Em segundo lugar na tabela dos jogadores que mais acertam passes está Thiago Alcântara, com 90,3%, e depois está Xabi Alonso, com 89,4%.