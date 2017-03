O atentado que aconteceu em Londres, durante esta semana, levou a Polícia de Segurança Pública (PSP) a adotar um sistema de segurança mais rígido no Portugal-Hungria, que terá lugar este sábado no Estádio da Luz. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo subintendente Pedro Pinho.

"Vão ser tomadas medidas adicionais, no interior do estádio", afirmou o agente, na conferência de Imprensa de apresentação do dispositivo policial para o embate, revelando ainda que a PSP irá acompanhar a marcha dos cerca de 3 mil adeptos húngaros que vão deslocar-se ao Estádio da Luz: "Tradicionalmente, os adeptos húngaros fazem uma marcha. Fizeram uma quando jogaram com Portugal em Lyon, para o Euro2016. Em Lisboa, está idealizada uma marcha entre a zona de Campolide e o Estádio da Luz."