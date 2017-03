O concerto está marcado para 8 de Julho no Palco Heineken. Os Avalanches juntam-se a Fleet Foxes, Cage The Elephant, Spoon, Peaches, Floating Points e Benjamin Booker no cartaz do segundo palco no derradeiro dia de festival.

Os bilhetes para esta data assim como os passes já se encontram esgotados. Os Depeche Mode são cabeças de cartaz desta noite.

Os Avalanches regressaram no ano passado com "Wildflower", álbum com as participações de Danny Brown, MF Doom, Jonathan Donahue (Mercury Rev), Father John Misty, Toro Y Moi, Jennifer Herrera (Royal Trux), Camp Lo, Biz Markie e Warren Ellis (Dirty Three / Bad Seeds).

Desde a estreia em 2000 com "Since I Left You" que o colectivo estava afastado da música.