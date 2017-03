Tudo a postos para a segunda temporada de Miguel Oliveira no Moto2. Agora de regresso à Red Bull KTM Ajo, o piloto português de 22 anos começa este fim de semana no Catar um caminho que, idealmente, o levará à categoria-rainha do motociclismo: MotoGP. Esse é o objetivo a médio/longo prazo; para já, porém, é no Moto2 que tentará triunfar.

Esta quinta-feira tiveram já lugar as primeiras duas sessões de treinos livres, com Miguel Oliveira a terminar a primeira com o terceiro melhor tempo, a 0.133 segundos do suíço Thomas Luthi (Carxpert Garage Plus) – uma sessão, refira-se, que contou logo com duas quedas, uma das quais do companheiro de equipa de Miguel Oliveira, o sul-africano Brad Binder, campeão mundial de Moto3 no ano passado –, e em décimo na segunda, terminando com o quarto melhor tempo do dia em absoluto.

Na semana passada, recorde-se, Miguel Oliveira havia concluído os dois dias de testes da categoria na pista do circuito de Losail com o quinto melhor tempo global, a 674 milésimos de segundo do japonês Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), já depois de ter terminado em terceiro ao fim dos três dias de testes realizados em Jerez de la Frontera (Espanha). “Estas noites de teste foram muito positivas. Alterámos algumas coisas na moto para este derradeiro dia que me transmitiram muita confiança. Estou muito satisfeito pela forma como as sessões decorreram e estamos no caminho certo para estarmos entre os melhores”, disse então o piloto luso.

Na KTM a olhar para cima

Domingo é finalmente a doer. A primeira das 18 provas do Campeonato do Mundo terá início às 17h20 portuguesas, com o MotoGP a começar às 19 horas (transmissão em direto na Sport TV5). Aquando da mudança da Kalex para a equipa oficial KTM, Miguel Oliveira justificou-se com o desejo de “lutar pelos lugares cimeiros do Mundial de Moto2 e lançar as bases para a promoção ao MotoGP”. Isto depois de um ano em que não correu tanto quanto gostaria, devido a uma fratura na clavícula direita sofrida no acidente nos treinos livres para o GP de Aragão que o deixou de fora de quatro provas, tendo ainda deixado outras quatro por terminar. Até ao acidente sofrido em Espanha, de resto, Miguel Oliveira liderava de forma confortável a corrida ao troféu destinado ao melhor estreante da categoria – que acabou por escapar por um ponto...

O jovem natural de Almada tornou-se, em 2015, o primeiro português a vencer uma corrida do Mundial de velocidade em Moto3 – acabaria por vencer depois mais cinco provas, acabando vice-campeão mundial da categoria – e parte agora como um dos favoritos a discutir corridas e os lugares do pódio. Antes da partida para o Catar, garantiu sentir-se “mais preparado” depois das dificuldades por que passou no ano transato.

Refira-se ainda que a KTM será o primeiro construtor com presença oficial nas três classes.

Márquez e o eterno Rossi

O espanhol Marc Márquez (Honda) parte como favorito à revalidação do título mundial de MotoGP, que conquistou na época passada pela terceira vez, depois de 2013 e 2014. O icónico Valentino Rossi, de 38 anos, continuará a ser uma das figuras da competição: vice-campeão nos últimos três anos, o italiano da Yamaha sonha com o regresso aos triunfos, que lhe fogem desde 2009, mantendo como objetivo igualar os oito títulos do compatriota Giacomo Agostini. Neste momento soma sete (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009). A correr por fora parece estar o espanhol Jorge Lorenzo, campeão em 2010, 2012 e 2015, que se mudou da Yamaha para a Ducati devido à convivência difícil... com Rossi.

Em 2016, o campeonato teve nove vencedores diferentes, quatro deles estreantes, numa das edições mais animadas dos últimos anos. Na nova temporada, as mudanças de Lorenzo e de outro espanhol, Maverick Viñales, da Suzuki para a Yamaha, aliadas às estreias na categoria principal do alemão Jonas Folger, do britânico Sam Lowes e do francês Johann Zarco (bicampeão de Moto2), são à partida garantia de emoção nas 18 provas. A primeira, já se disse, é este domingo no Catar; a última terá lugar a 12 de novembro, em Espanha, com a realização do Grande Prémio da Comunidade Valenciana.