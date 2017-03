Dia duro para Gastão Elias. O tenista português foi eliminado logo na primeira ronda do Masters 1000 de Miami, pelo argentino Horacio Zeballos, perdendo por 7-6, 2-6 e 5-7, mas foi uma situação específica durante o segundo set que acabou por se tornar viral nas redes sociais.

Depois de ter cometido uma dupla falta, Gastão Elias atirou uma bola para fora do 'court', num gesto de frustração. De imediato foi alertado pelo árbitro, o brasileiro Carlos Bernardes, que recordou o episódio ocorrido com o canadiano Denis Shapovalov, desclassificado de um jogo da Taça Davis após ter acertado com a bola no árbitro de cadeira depois de um gesto muito semelhante. A conversa foi bastante pedagógica, com o juiz a lembrar que o português nem costuma ter este tipo de comportamento.

O gesto de Gastão Elias viria a merecer inclusive a reprovação do australiano Nick Kyrgios, que através da sua conta de "Twitter" pediu uma multa para o português: "Multem-no. Não podemos ter este comportamento em campo." Esta ação, todavia, tem sido vista como irónica pelos adeptos da modalidade, que reconhecem em Kyrgios um dos tenistas mais temperamentais dos 'courts' na atualidade...