Bruno Alves não tem dúvidas: o encontro deste sábado com a Hungria vai ser "difícil". O central luso lembra que a seleção magiar luta pelo mesmo objetivo da portuguesa - a qualificação para o Mundial da Rússia - e alerta para a capacidade dos húngaros em fazer golos, como Portugal tão bem sabe...

"Esperamos um jogo difícil mas que queremos ganhar e é importante para os nossos objetivos. Esperamos um adversário forte, a jogar pelos mesmos propósitos, mas estamos preparados. Sabemos que é uma equipa que sabe fazer golos, já marcou dois à Suíça e três a nós no Europeu. Temos de ter segurança defensiva e depois fazer golos. Acredito que jogarão da mesma maneira que jogaram no Europeu, fortes nas bolas paradas, a tentar defender e depois contra atacar. Vai ser um jogo bom, intenso, um jogo em que vamos fazer tudo para ganhar", salientou o internacional português, recuperando uma máxima de Fernando Santos: "Como nos diz o nosso selecionador, o futebol é simples, marcar e não sofrer golos. Vamos jogar em casa, temos o apoio do público e queremos vencer o jogo."

Apesar da importância do encontro, Bruno Alves não vê a equipa ansiosa de maneira nenhuma. "Nesta seleção todos os jogadores estão habituados a grandes jogos e estamos prontos para fazer um bom jogo", salientou. Questionado sobre uma possível titularidade, o central garantiu apenas estar... preparado. "O que sei é que estou disponível e tenho treinado bem. Agora é opção do treinador. Estamos preparados para defrontar uma Hungria forte e que joga bem", sentenciou.