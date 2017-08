Um estudo israelita defende que comer uma sobremesa, juntamente com um pequeno-almoço tradicional inglês – com ovos, bacon, salsichas, etc. –, promove a perda de peso,.

A explicação parece simples: "O grupo que consumia mais calorias durante o pequeno-almoço tinha menos ‘desejos’ de doces ao longo do dia”.

O documento, publicado na revista cientifica Steroids, diz que a manhã é a altura ideal para consumir doces, uma vez que é o período do dia em que o metabolismo está mais acelerado e porque pode queimar estas calorias ao longo do dia.

Portanto, nada como aproveitar esta altura do dia, para meter as calorias todas que quiser dentro do seu organismo.